بيكيه أول الراحلين عن برشلونة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2020 2:30 مساءً

يخطط نادي فولهام، العائد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، للتعاقد مع مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية أن فولهام يرغب في تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي، الذي يفتتح في 12 أيلول المقبل ويختتم في 23 أيار 2021.

ويسعى المدير الفني الجديد لبرشلونة الهولندي رونالد كومان إلى إجراء العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق، عقب خروج النادي من دون أي لقب هذا الموسم، وبعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8)، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وأكد مدافع برشلونة أن الخسارة أمام بايرن هي كارثية و”العار” هو الوصف الصحيح.

وأضاف: “ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي تحدث لنا، الأمور صعبة للغاية والنادي يحتاج إلى تغييرات. أنا لا أتحدث عن مدرب أو لاعبين ولا أشير إلى شخص على وجه الخصوص، بل من الناحية الهيكلية، فالنادي بحاجة إلى تغييرات في كل شيء”.

وأكمل: “إذا كان يجب أن تأتي دماء جديدة، وتغيير هذه الديناميكية، سأكون أول من يرحل، لأنني أعتقد أننا وصلنا إلى الحضيض”.

وأكد الموقع أن بيكيه لا يمانع العودة إلى الدوري الإنكليزي وخوض تحدٍ جديد، علماً أنه دافع عن ألوان مانشستر يونايتد سابقاً.

وقد نشأ بيكي في صفوف أندية الشباب التابعة لنادي برشلونة وفي 2004 انتقل إلى مانشستر يونايتد، وتمت إعارته في 2006 إلى ريال سرقسطة لسنة واحدة، قبل أن يعود في 2008 إلى برشلونة. في أول مواسمه مع برشلونة فاز بجميع البطولات التي شارك بها مع ناديه وعددها 6 بطولات، ويعد واحدًا من أربعة لاعبين فازوا بدوري أبطال أوروبا عامين على التوالي مع فرق مختلفة، مع كلٍ من مارسيل ديساييه، وباولو سوزا والكاميروني صامويل إيتو.

كانت أول مباراة له مع المنتخب الأسباني في 11 فبراير 2009، وساهم في فوز منتخبه بكأس العالم لكرة القدم 2010، و أمم أوروبا 2008، و2012.