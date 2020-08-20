شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات أشواك ناعمة كيف أصبحن؟.. مقاطع إباحية لإحداهن وانضمام لداعش (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:57 مساءً - حقق المسلسل السوري الاجتماعي “أشواك ناعمة” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه في عام 2005، إلا أن نجاح العمل لم يتوقف حتى يومنا هذا، فما زال يحظى بشعبية كبيرة ويشاهده العديد عند إعادة عرضه.

المسلسل ضم عددا كبيرا من النجوم الذين كانوا في بداياتهم حين عرضه، هؤلاء النجوم منهم من تحول إلى نجم صف أول ومنهم من اختفى عن الفن، إلا أن النسبة الكبيرة من النجمات اللواتي شاركن في المسلسل أصبحن نجمات كبيرات في عالم الدراما.

ويروي المسلسل قصة المرشدة الاجتماعية “حنان” وعائلتها المكونة من زوجها هيثم “سليم صبري” وأبنائها علاء “قصي خولي”، غيث “إياد أبو الشامات”، وشقيقتها مها “مها المصري” من جهة، وقصة الطالبات في المدرسة التي تعمل بها.

وأكثر ما يميز العمل كثرة القصص فيه حيث لكل طالبة قصة مميزة، مما يجعل العمل مليئا بالأحداث والقضايا الحساسة التي تهم المجتمع العربي.

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ويشارك في العمل خالد تاجا بدور أبو مرح الرجل الذي أصيب بالجنون والرجل الموسوس الذي يخاف على ابنتيه، غسان مسعود بدور ياسر، ليليا الأطرش بدور دانا البنت الفاسدة الغنية التي تفسد البنات ومن ضحاياها مرح التلميذة المجتهدة، نادين سلامة بدور رهف، كندة علوش بدور ريما أمها تريد أن تزوجها لكنها ترفض وتريد الحصول على الشهادة، جيهان عبد العظيم بدور خلود اليتيمة أبوها الكاتب الشهير يريد الزواج من الممثلة علا (عبير شمس الدين) الطيبة لكن خلود تعاملها بقسوة.

ونادين تحسين بيك بدور رزان البنت الجميلة التي لا تفارقها الضحكة وهي من بنات البكالوريا، سلافة معمار بدور نضال البنت التي أجبرها والدها على ان تصبح مسترجلة، توافق في الأول لكنها بعد أعوام ترفض، والفنانة نبال جزائري بدور منى المراقبة المزعجة.

بالإضافة للفنانة الراحلة دينا هارون بدور رنا، أما الفنانة روعة السعدي بدور غزل، أناهيد فياض بدور ياسمين، والعمل من كتابة رانيا بيطار وإخراج رشا شربتجي في ثاني تجربة إخراجية لها.

وبهذا الفيديو نستعرض لكم كيف أصبح شكل نجمات العمل بعد مرور ما يقارب الـ 15 عامًا على عرضه، وماذا حدث معهن: