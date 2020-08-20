شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينشر فيديو صادم ومفاجئ للفنانة ياسمين صبري لماذا صرخت “احييييه” !؟ ..شاهد الفضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:57 مساءً - عقد الفنان رامز جلال مقارنة بين “احيه” الفنانة ياسمين صبري و”يا لهوي” الفنانة ريم مصطفى، وذلك بعد أن ظلا يتفوهان بهاتين الكلمتين طوال مقلبهما في “رامز تحت الصفر”.

وسخر رامز جلال من كلمات ياسمين صبري وريم مصطفى بطريقته على انستقرام، ليقوم بنشر مقطع يجمع بينهما وكل واحدة فيهما تقول اللفظ الذي ظلت طوال حلقتها في “رامز تحت الصفر” تتفوه به.

كما عاتب الكثيرون على رامز جلال بسبب القناع الذي يرتديه في برنامجه “رامز تحت الصفر” للمدرب هيكتور كوبر، مؤكدين له أن ملامحهما مختلفة ولا يوجد تشابه بينهما فكيف يصدقه الضيوف من الأساس؟

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض إحدى حلقات لاعبي كرة القدم، ليعرفوا مدي صدق من مفبركة المقلب، حيث من المفترض لو ظهر رامز جلال لهما بقناع كوبر أن يتعرفوا على الخدعة سريعاً.