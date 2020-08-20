شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ميريام كلينك عارية تمسك الموز الزهرى .. لن تصدق ماذا تفعل به وأين وضعته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:57 مساءً - لا شك في ان عارضة الأزياء ميريام كلينك تثير الجدل بصورها وفي كل ما تقوم به من امور! وهي قامت مؤخرا بنشر صورة مثيرة للجدل لموزة باللون الزهرى ومن المعروف ان كلينك تحب اللون الزهري فلم يشكل الأمر صدمة لمتابعيها
وعلقت ميريام على الصورة قائلة : اذا سويت لايك للموز الزهر راح تجيلك رسالة من الحبيب بعد سبع دقائق و43 ثانية .
وكانت ميريام قد شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصورة تخطت فيها جميع الخطوط.
صحيح أن الجمهور اعتاد على قيام كلينك بنشر صور شبه عارية لها بالإضافة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل والجريئة، عدا عن أغانيها وكليبتها الأشبه بالأفلام الإباحية.
إلا أن هذه الصورة فاقت كل التوقعات وجعلت الجميع يتساءل ماذا بعد ذلك؟ ما الذي من الممكن أن تفعله كلينك من أجل إثارة الجدل حولها والبقاء تحت الأضواء حتى لو بطريقة غير مشروعة.
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