أم تقتل ابنها.. الموت يفجع أسرة ديفيد بيكهام

رنا صلاح الدين - تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على زوجة أحد المصورين المشاهير، وذلك بتهمة قتل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في غياب والده، حيث عانى الطفل من إعاقات منعته من الحركة والكلام.

زوجة مصور لاعب الكرة الشهير «ديفيد بيكهام» أولجا فريمان، البالغة من العمر 40 عامًا، استدعتها محكمة أوكسبريدج الابتدائية للمثول أمامها بعد مقتل ابنها.

ديفيد بيكهام

الشرطة كانت قد عثرت على الطفل «ديلان» ميتًا داخل منزل في أكتون غرب لندن، ووجهت إلى الأم تهمة القتل بعدما اعترف عدد من الجيران بسماع صرخة طفل مدوية بعد منتصف الليل.

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الجيران أكدوا أن الطفل ديلان كان يعاني من عدة إعاقات جسدية أفقدته القدرة على التحدث أو الحركة، فاعتاد استخدام الكرسي المتحرك.

ديفيد بيكهام

والده «دين فريمان» مشهور بتصوير نجم كرة القدم الشهير «ديفيد بيكهام» وفريق Spice Girls، وإميلي راتاجكوفسكي وبرادلي كوبر، وهو ابن الموسيقار الشهير روبرت فريمان.. وقد تواجد في إسبانيا عندما انفطر قلبه لسماع الأخبار الصادمة عن مقتل ابنه".