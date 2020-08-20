- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رنا صلاح الدين - اعترفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بأنها محظوظة بوجودها إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.
جورجينا رودريجيز
جورجينا نشرت صورة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع رونالدو، أثناء قضاء عطلتهما في عرض البحر على متن يخت، وعلقت عليها قائلة: "كم أشعر بأنني محظوظة".. ونالت الصورة إعجاب عدد كبير جدا من متابعيها.
جورجينا رودريجيز
كريستيانو رونالدو كان قد توجه مع عائلته، لقضاء عطلته على متن أحد اليخوت في البحر، في محاولة منه لنسيان مرارة الخروج المبكر من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.
جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا تعبر عن حبها لكريستيانو رونالدو بصورة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.