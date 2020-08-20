جورجينا تعبر عن حبها لكريستيانو رونالدو بصورة جريئة

رنا صلاح الدين - اعترفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بأنها محظوظة بوجودها إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

جورجينا رودريجيز

جورجينا نشرت صورة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع رونالدو، أثناء قضاء عطلتهما في عرض البحر على متن يخت، وعلقت عليها قائلة: "كم أشعر بأنني محظوظة".. ونالت الصورة إعجاب عدد كبير جدا من متابعيها.

جورجينا رودريجيز

Advertisements

كريستيانو رونالدو كان قد توجه مع عائلته، لقضاء عطلته على متن أحد اليخوت في البحر، في محاولة منه لنسيان مرارة الخروج المبكر من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

جورجينا رودريجيز

جورجينا رودريجيز