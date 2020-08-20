فضيحة إباحية لسياسي برازيلي على الهواء

رنا صلاح الدين - تسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في جدل جدل كبير في البرازيل، بعدما نسي أحد المشاركين في اجتماع رسمي لمجلس مدينة ريو دي جانيرو إيقاف كاميرته وانخرط بممارسة العلاقة الحميمة.

ووفقا لما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه رغم حجم المفاجأة بالنسبة لأعضاء المجلس السبعة إزاء هذا المشهد، إلا أنهم حافظوا على رباطة جأشهم وواصلوا اجتماعهم، بينما كان الزوجان مشغولان بممارسة الجنس.

اجتماع مجلس مدينة ريو دي جانيرو

ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية الذي ترأس الاجتماع قال: "بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث".

بريزولا أضاف: "لا يملك أعضاء المجلس الأمريكي والمشاركون الآخرون أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم"، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات.