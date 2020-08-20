جيجي حديد تكشف حيلة إخفاء حملها أثناء عروض الأزياء.. صور

رنا صلاح الدين - كشفت عارضة الأزياء الشهيرة جيج حديد، عن حيلة لجأت إليها لإخفاء حملها أثناء فترة عروض الأزياء.

ومن خلال لايف بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشفت عن تمكنها من إخفائها حملها خلال عروض الأزياء، ولاسيما مؤخراً عندما كانت ترتدي جمبسوت فضفاض.

جيجي حديد

الحسناء الأمريكية قالت بما معناه: "نعم عندي بطن ويظهر الحمل"، لافتةً إلى أن جهة التصوير من الأمام تظهرها شخصاً عادياً لأن بهذه الطريقة لن يظهر الحمل الذي يكون أكثر وضوحاً إذا كانت الصورة جانبية".

جيجي حديد

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جيجي تنتظر طفلها الأول من زين مالك وهي حامل بالأسبوع العشرين، وقد أبقت حملها سرياً لفترة وشاركته مع عائلتها وأصدقائها فقط.

جيجي حديد

صاحبة الأصول الفلسطينية شوهدت مؤخرا وهي عائدة إلى مدينة نيويورك حيث تعيش، وذلك استعداداً لولادة طفلها الأول من زين مالك في سبتمبر المقبل.. وكانت تبتسم في الصور التي التقطتها الباباراتزي لها، حيث كانت برفقة حارس أمن في سيارة دفع رباعي.

جيجي حديد

جيجي حديد