ديل تورو يضم كيت بلانشيت وإيوان ماكغريغور إلى فريق فيلم "بينوكيو"

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"الخليج 365" من بيروت: إنضمت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت لطاقم عمل نسخة الرسوم المتحركة من فيلم "بينوكيو". كما أعلن كذلك عن إستقطاب الممثل الإسكتلندي إيوان ماكغريغور لهذا المشروع الذي يعتبر حلماً للمخرج غييرمو ديل تورو، ويصوره لصالح منصة نتفليكس التي اعلن حسابها المخصص للأفلام على تويتر عن طاقم عمل الفيلم بالكامل:

وفي تغريدة ثانية كشفت تفاصيل إضافية عنه

وتدور أحداث نسخة المخرج المكسيكي من الفيلم الكلاسيكي في 1930 بإيطاليا خلال صعود نجم موسوليني والحركة الفاشية، ويروي قصة بينوكيو الذي يحاول تحقيق توقعات والده الكبيرة.

وقال ديل تورو عبر بيان: "بعد أعوام من الحلم بهذا المشروع عثرت على الشريك المثالي، نتفليكس. أمضينا وقتاً طويلاً نختار فريق العمل الرائع وحظينا بدعم مستمر من المنصة للعمل في صمت، وبعناية ودون أن نفقد الوتيرة حتى".

ويعد هذا هو أول عمل رسوم متحركة لديل تورو وهو عمل غنائي يصور بطريقة ال Stop- Motion وسيحظى بالإضافة الى بلاشيت بأصوات ماكغريغور في شخصية كريكيت، وديفيد برادلي في شخصية جيبيتو، وغريغوري مان في دور بينوكيو.

ويشارك في فريق العمل أيضاً كريستوف فالتز، وتيلدا سوينتن، وفين وولفهارد.

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يذكر أن التصوير الفوتوغارافي الأساسي بدأ في الخريف الماضي في إستوديوهات شادو ماشينز في مدينة بورتلاند الأميركية. وإستمر الإنتاج دون توقف خلال جائحة كورونا.

كتب السكريبت كل من ديل تورو وباتريك مكهال. وشارك ديل تورو في كتابة الأغاني الى جانب كاتز (Katz). ولحن الأغاني اليكساندر ديسبلات الذي وضع الموسيقى التصويرية كذلك.

غريس غريملي وضع التصميم الأصلي لشخصية الدمية الخشبية بينوكيو، بينما تم بناء بقية عرائس الفيلم من قبل مكينون وسوندرز.