ستيفاني صليبا: خسرت جيراني وأصدقائي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة ستيفاني صليبا عبر حسابها الخاص على الإنستغرام فيديو لمنزلها المدمّر بالكامل والمقابل لمرفأ بيروت الذي وقع فيه الانفجار الضخم في 4 أغسطس.

وبدت صليبا مصدومة وحزينة للغاية بعدما لم يبقَ شيء من منزلها على حاله، كاشفة بأسى وأسف عن أنها خسرت جيرانها وأصدقائها في المبنى الذي تضرر بشكل كبير، حيث توفي بعضهم وجرح البعض الآخر في الإنفجار.

وأرفقت صليبا الفيديو الذي حقق في ساعات قليلة أكثر من 271 ألف مشاهدة بالتعليق: "بيتي، شقفة من وجع بيروت".

يُشار إلى أن عدداً من الفنانين والمشاهير اللبنانيين أعلنوا عن تعرّض منازلهم للضرر بسبب الحادثة، ومنهم هيفاء وهبي، إليسا، مي حريري، راغب علامة، نادين نسيب نجيم، عادل كرم وغيرهم كثر.