ناصيف زيتون يناجي "بيروت" بأغنية مؤثرة

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"الخليج 365" من بيروت: صدر عن شركة وتري أغنية بعنوان "بيروت" للفنان السوري ناصيف زيتون يناجي في وجع العاصمة المنكوبة.

ويقول زيتون: "لمّا تطغي الإنسانية على أي إنتماء ثانِ، تصبح كل العواصم عواصمك وكل البيوت بيوتك!".

لهذا السبب غنّى زيتون "بيروت" من صميم القلب وبإحساس مرهف.

بكلمات معبّرة، يصفها بأنها أكثر من مجرّد مدينة فقال:

"... إنتي الإم اللي بتلم،

إنتي الحرف، إنتي العلم،

إنتي جنة ع الأرض يا بيروت"

كما وركّز على مدى قوة هذة المدينة وعلى انبعاث الأمل والحياة رغم الشدّة والموت فأكمل:

"...بعز الضعف ما بتضعفي،

بتميلي دغري بتوقفي

وبالشدّة أمل بتقطفي

والموت ع حدودك بيموت

يا بيروت ... يا بيروت"

الأغنية هي من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب. أما الإنتاج فيعود لشركة وتري.