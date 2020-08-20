شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض ينتظر عرض مسلسل "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، ويستعد لإطلاق الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ من إخراج هيثم عزو فى سبتمبر المقبل.

واستأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية فى مسلسل "خيط حرير"، ويشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر و إنتاج سينرجى.

كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا، فيما ينتظر الفنان نيقولا معوض عرض فيلمه العالمي His Only Son والذي يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم ، حيث كان من المقرر عرض العمل في بادية عام ٢٠٢٠ ومشاركته في العديد من المهرجانات العالمية لكنه تأجل بسبب فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وكشف معوض وقت الإعلان عن تجسيده الدور أنه تم اختياره ما بين أكثر من 1700 ممثل لتجسيد دور النبى إبراهيم بفيلم الأميركي الروائي الطويل "His Only Son" وهو من كتابة وإخراج ديفيد هيلينج.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.