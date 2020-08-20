شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يعتذر عن فيلم "بلالين" وترشيح مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان إياد نصار عن المشاركة فى بطولة فيلم "بلالين" للمخرج عصام عبد الحميد، حيث كان إياد أول المرشحين لبطولة الفيلم، إلا أنه لم يتم الاتفاق معه حول بعض التفاصيل فى السيناريو، ليرشح صناع الفيلم الفنان مصطفى خاطر بدلاً منه وتجرى مفاوضات تمهيداً للتعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.



اياد نصار

"بلالين" اسم مؤقت للفيلم وهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركات سينرجى فيلمز ونيو سينشرى ومصر العالمية، ويشارك فى بطولته كل من كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، سوسن بدر، هدى مجد، علا رشدى وأحمد كمال وجارى التعاقد مع باقى الفنانيين المشاركين فى البطولة.

وبدوره يعمل مؤلف العمل عادل صليب على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو وعقد اجتماعات مع المخرج عصام عبد الحميد الذى يعمل على معاينة أماكن التصوير سواء فى القاهرة أو خارجها خاصة وأن هناك مشاهد تتطلب التصوير فى أماكن ساحلية، على أن يكون الموعد المبدئى لبدء التصوير منتصف سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل انتهى اياد نصار من تصوير فيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميمى تمهيداً لطرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز ومحمود حافظ وسارة الشامى وعدد من ضيوف الشرف.