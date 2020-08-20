شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون المسلمين بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة المسلمين حول العالم بحلول سنة هجرية جديدة عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، كتب عليها: "سنة هجرية سعيدة، أشهدك ربى أنك سبحانك أكرمتنى وسترتنى وأعطيتنى من فضلك الواسع وأنعمت بكرمك وجودك، أحمدك على كل مرض غفر ذنب، وكل ابتلاء رفع مقام وكل عسر جاء معه يسر، وأسألك في هذا العام الجديد سترا وعفوا وقربا إليك وأن تجعلني لك يا الله كما تحب".

وكتبت النجمة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تويتر: "محرم 1442 اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، ونسألك يا الله أن تغفر لنا ما اقترفناه من ذنوب في عام مضى، وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتجعلها أجمل مما مضى، وتجعل هذه السنة الجديدة فاتحة خير علينا، وعلى أحبتنا والمسلمين جميعاً".

وقال الفنان سعد لمجرد "اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياى التى فيها معاشى، وتوفقنى فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وغردت الفنانة درة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل عام وأنتم بخير وفي صحة وسلم وسلام ومحبّة وأمان"، وكتب النجم خالد، قائلا "سليم كل عام وأنتم بخير، عام هجرى سعيد عليكم جميعاً.

وكتبت الفنانة منة شلبى، قائلة: "كل عام وأنتم بكل خير وصحة.. عام هجري سعيد"، وغرد الفنان رامى صبرى قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، سنة هجرية مباركة عليكم جميعاً"، فيما كتبت الفنانة يارا قائلة: "كلّ عام وانتوا بألف خير وأحوال والأوضاع أحسن من هيك بكتير إن شاء الله".



أحلام

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إليسا



خالد سليم



درة



رامى صبرى



ساموزين و أحمد جمال



منة شلبى