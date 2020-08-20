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تركى آل الشيخ يستجيب لمتابعيه ويقدم سيارة هدية للشاعر الفصيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، ومالك نادى الميريا الإسبانى، لدعوات متابعيه، بمساعدة الرجل السعودى البسيط عبد الله الفقيرى، والذى يعمل حطابا منذ أكثر من 30 عاما، حيث أهداه تركى سيارة جديدة رغبة منه فى تحسين حالته المعيشية.

 

وكان المتفاعلون علي السوشال ميديا قاموا بمشاركة قصة المواطن السعودي البسيط الذي يعيش حياة صعبة، والذى يعد شاعرا فصيحا، مطالبين المستشار تركى بمساعدة الرجل فاستجاب تركى وقدم له مبلغا ماليا أيضا.

 

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