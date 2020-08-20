شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى : أهدينا "توأم روحى" للقديرة رجاء الجداوى لأنها تستحق التكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إنه اهدى فيلم "توأم روحى"، بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل، الذى يعرض حالياً في دور العرض، إلى روح الفنانة القدير رجاء الجداوى، مشيرا إلى أن الجداوى تستحق أن تكرم حتى في وفاتها، لأنها من الفنانات اللاتى تتمتع بشعبية كبيرة، فضلا عن أن الكبير والصغير يكن لها الحب والاحترام، بالإضافة إلى تاريخها الفني الكبير، الذى أثر فينا وتركت بصمة مميزة ورائعة للأجيال سواء الصغيرة أو الكبيرة .
وأصر السبكي، أن يوثق ذلك الاهداء على تتر مقدمة الفيلم كاتباً:"إهداء إلي روح الفنانة رجاء الجداوي"، الذى أقيم العرض الخاص به أمس بحضور جميع ابطال الفيلم ، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين والإعلاميين
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.
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