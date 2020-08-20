شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى ومى كساب وحسن الشافعى يهنئون المسلمين بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من المشاهير على تهنئة المسلمين حول العالم بحلول سنة هجرية جديدة بكلمات تمنوا فيها الرخاء والسلام للأمة الإسلامية فى كل البلدان، ومنهم الفنان أكرم حسنى خلال موقع تويتر حين كتب "كل سنة وأنتم وكل حبايبكم طيبين، يارب تكون سنة هجرية كلها خير علينا كلنا".



اكرم حسنى

أما الفنانة مى كساب فحرصت هى الأخرى على تهنئة متابعيها حين كتبت عبر حسابها على تويتر "اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه والسلام سنة هجرية سعيدة علينا بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين".

في حين كتب الموزع حسن الشافعى على تويتر "كل سنة والأمة الإسلامية بخير بمناسبة العام الهجرى الجديد، يا رب السنة دى تيجى بالخير والسلامة علينا كلنا وتكون أحسن من اللى فاتت. كل سنة وأنتم طيبين".

Advertisements



حسن الشافعى

وكان هنأ الهضبة عمرو دياب ، فى وقت سابق الأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد 1442، متمنيا أن يكون عاما مبارك على الجميع، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين، عام هجرى مبارك علينا جميعا".

وذلك بعدما طرح مؤخرا برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القادمة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وتقول كلمات برومو الأغنية: "فى أماكن السهر.. أنا قمر طلع واتشهر.. والناس يقلقه لو ظهر.. بيغطى على الحلويين.. ع البحر إن مشى.. الموج يهدى ويختشى.. الموج يزعل لو مشى.. له حبايب بالملايين.. ده حبيبى لو نزل.. ع الأرض فى ناس تعتزل.. وده من جمدانه يتعزل فى مكان مفيهوش مخلوق.. يشاور من السما.. ده جمال محتاج ترجمة.. من شك ده لأ معلمة.. خليك فى مكانك فوق".