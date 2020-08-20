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شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يوجه نصيحة للاعبى الأهلى قبل القمة.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان نبيل الحلفاوى رسالة إلى متابعيه من جمهور النادى الأهلى بعدما رد على سؤال من قبل متابع له سأله عن رأيه فى لاعبى الأهلى خلال مباراة القمة المقبلة بقوله: رأيك إيه يا قبطان فى الشائعات والأخبار اللى ليل ونهار عن الأهلى ولاعيبة الأهلى فى التوقيت ده؟"، .. ليجاوبه الحلفاوي بإجابة يشبه فيها اللاعب بالممثل على خشبة المسرح بقوله : "اللعيب في الملعب لازم يبقى زي الممثل على خشبة المسرح ينسي كل ما هو خارج هذه المساحة ويركز بس في تفاصيل مهمته كلاعب خلال التسعين دقيقة. وبعدها يرجع ينشغل بأمور الدنيا".
نبيل الحلفاوى
وكان علق الفنان نبيل الحلفاوي على رحيل اللاعب رمضان صحبي من الأهلي وانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار رمضان صبحي قائلا "بصراحة فوجئت واتضايقت. مش من رمضان لكن عشانه".
وأضاف الفنان نبيل الحلفاوى عبر تويتر "كنت أتوقع تركه للأهلي إن فضل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى فى مصر ويغادر الأهلى. رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلى. أراه قرار غير موفق.. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".
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