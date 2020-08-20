شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المسلسل الخليجى "المنصة" قبل عرضه على إحدى المنصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنانان السوريان مكسيم خليل ومعتصم النهار فى مسلسل جديد بعنوان "المنصة"، الذى تدخل به الدراما الإماراتية والعربية عالم المنصات العالمية فى عرضه الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغوكيشنر، وتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمى، سمر سامى، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادى، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبى، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز.



ابطال مسلسل المنصة

تدور قصة "المنصة" فى إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية تدور أحداثها فى عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة فى حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية، ومن المخطط أن يتم عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه احدى المنصات العالمية وتلفزيون أبو ظبى.

المسلسل يحكى قصة رجلين، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار، قصة شقيقين في عائلة مفككة، قصة حرب تبدأ بمعلومة، وبدأت الجهة المنتجة في اتخاذ الاستعدادات لكتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث حيث إنه مخطط تقديمه في عدة إجزاء عقب عرض موسمه الأول.