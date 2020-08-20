كاميرات الشرطة البريطانية ترصد وقائع «الحفل المحرم»

رنا صلاح الدين - رصدت كاميرا تصوير حراري مثبتة على مروحية تابعة للشرطة البريطانية، صورا صادمة لحفل منزلي "غير قانوني" شهد رشق ضباط بالمقذوفات أثناء محاولتهم لاحقا لإنهائه وتفريق الحاضرين.

وبحيب "سكاي نيوز" قالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن حوالي 200 شخص حضروا حفلا استمر خلال فترة الإغلاق، حيث أظهرت اللقطات حجم الإقبال الرهيب، لدرجة أن البعض تسلق أسوار المنزل للدخول والمشاركة بالحفل.

وتم إلقاء مقذوفات على رجال الشرطة أثناء محاولتهم التدخل لوقف الحدث الذي شهده حي هارلو درايف، بمنطقة جورتون، وذلك بعد الساعة العاشرة مساءً بقليل.

الشرطة البريطانية

الشرطة قالت: إن أمرًا صدر في محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد، يحظر الآن على أي شخص دخول ذلك المنزل، باستثناء مالك العقار والمستأجر، ولمدة 3 أشهر.. كما تم تغريم شابة، تبلغ من العمر 27 عامًا، باعتبارها منظمة الحفل.

ولا تزال منطقة مانشستر الكبرى تخضع لقيود الإغلاق على التجمعات الاجتماعية بسبب الارتفاع المطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.. وحذرت شرطة مانشستر من التجمعات الكبيرة للناس.

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المفتش جيم آدامز وصف الحادث بأنه "غير مقبول تمامًا وغير مفهوم".. وأضاف: "أتفهم أن هذا وقت مثير للإحباط، فالعديد منا يريد رؤية أحبابه لكننا بحاجة إلى مواصلة الامتثال (لقواعد الإغلاق)".

نايغل مورفي، نائب رئيس مجلس مدينة مانشستر، قال إن ما جرى كان "انتهاكًا صارخًا لقيود كوفيد-19 الموضوعة لحماية الجميع في مجتمعاتنا والتي يجب احترامها".

الشرطة البريطانية

نائب رئيس الشرطة، إيان بيلينغ قال إن "آخر ما نحتاجه هو تجمعات كبيرة مثل هذه، فضلا عن الهجمات غير المقبولة على الضباط الذين حضروا مكان الواقعة، بصراحة تامة، هذا أمر لا يمكن فهمه وأشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الناس يشعرون أنهم يستطيعون التجمع بهذه الطريقة، منتهكين بشكل صارخ القواعد."

وأكد أنه خلال 30 عامًا من حياته المهنية في الشرطة "لم ير أبدًا أي شيء فظيع مثل هذا السلوك".