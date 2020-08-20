شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب مع خالد الصاوى فى كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم فتحى عبد الوهاب، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، وظهر فتحى عبد الوهاب مع خالد الصاوى وهما يتحدثان قبل تصوير المشهد، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.



فتحى عبد الوهاب

وتأجل عرض المسلسل من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصوير عدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج على تأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتثنى لصناعه فرصة لتقديم عملا درامياً جيداً.

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يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

وقد ذكر الفنان طارق لطفى، فى تصريحات سابقة، أن السيناريو المتميز هو ما يحركه فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه طوال الوقت يبحث عن الجديد والمخاطرة فيما يُقدمه.

ولفت إلى أنه يبحث عن أفكار جديدة طوال الوقت تكون بعيدة عن التقليدية، لأنه شخص غير متوقع وغير معروف عنه ما الذي سيقدمه، مشيرا إلى أنه يهتم ويقرأ ويستمع لكل ما يُقال حول أعماله، ويقيّمه في النهاية لأن النقد من المفترض أن يكون جريئاً وبنّاءً، وعلى أساس دراسة، وأن يكون منطقياً.