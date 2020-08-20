شكرا لقرائتكم خبر عن الغسالة يحقق 11 مليونا وتوأم روحى يسجل 277 ألفا فى ثانى يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم الغسالة 119,761 ألف جنيه إيرادات فى التذاكر، أمس الأربعاء، لتصل الحصيلة الإجمالية للفيلم إلى 11 مليون جنيه، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى – ويتصدر "الغسالة" ايرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضها سابقاً فى موسم إجازة منتصف العام الدراس، وفيلم آخر جديد وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

وفى ثانى أيام عرضه حقق "توأم روحى" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن 277,643 ألف جنيه.