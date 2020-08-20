شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يسجل أغنية جديدة بعنوان "فى غيابه تمام".. بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد رشاد من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "فى غيابه تمام"، ومن كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج ، تحمل طابع المقسوم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى تحولت قصة انفصال مي حلمي عن المطرب محمد رشاد، إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذى اتسم بالكثير من الخلافات منذ تحديده لأول مرة، ومن ثم إلغائه في نفس اليوم بسبب بعض المشاكل العائلية حتى قبل بضعة أيام.

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كما دخل محمد رشاد مجال التمثيل للمرة الأولى في رمضان الماضى بمسلسل ليالينا 80، كشف عن تلك المفاجأة من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها أنه بدأ الإعداد لألبومه الجديد، والذى سيشهد تعاون مكثف مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي خلال أكثر من أغنية بدأوا العمل عليها خلال الفترة الماضية ، حيث انتهوا من عدد منها أيضاً.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، وكانت آخر أيضا كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق.