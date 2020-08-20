شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى يحتفل بالعام الهجرى الجديد بحفل فى مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الشيخ ياسين التهامى حفلا إنشاديا بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية، بمناسبة العام الهجرى الجديد فى تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح المكشوف، ضمن مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر.

ويقدم التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

ويحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولى، على مسرح مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، غدا الجمعة، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن يقدم مدحت عددا من أغانيه الشهيرة، منها "حكاية وردية ، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، يا جريد النخل العالى"، وغيرها إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية الذى اشتهر بأدائها.

وأطلقت مكتبة الإسكندرية، فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الدورة الثامنة عشرة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف، وذلك نظرًا للظروف جائحة كورونا، حيث قررت إدارة المهرجان تنظيم جميع فعاليات الحفل بالمسرح المكشوف، حفاظًا على أرواح الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قياس درجة حرارة الجماهير المشاركة في الحفلات، وارتداء الكمامات، ووضع مقاعد الجمهور على مسافات متباعدة، كما تقرر الاكتفاء بـ400 مقعد فقط هذا العام، بجميع الحفلات للحفاظ على مسافة التباعد 1 متر بين كل مقعد وآخر.