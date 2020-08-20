شكرا لقرائتكم خبر عن ‎خالد منيب يطرح برومو أغنيته الجديدة "تكتكتله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشاب خالد منيب، برومو أغنيته الجديدة "تكتكتله" المقرر طرحها كاملة قريبا عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، ألحان خالد منيب، ‎توزيع طارق توكل.

ونشر منيب، برومو الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، موجها رسالة لصُناع الأغنية، قائلا: "الفنانين الكبار اخواتى وحبايبى اللى بتشرف جداً بالشغل معاهم".

وكان خالد منيب، انتهى من تسجيل 5 أغنيات ضمن أغانى ألبومه الجديد، حيث بدأ فى تحضيرات الألبوم منذ فترة، ومن المقرر أن يطرح الألبوم فى هذا الصيف، ويتواجد خالد هذه الأيام فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره من الأغانى مع الموزع الموسيقى طارق توكل، الذى يتولى توزيع أغانى الألبوم الذى يتضمن 10 أغنيات.

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كما شارك خالد منيب مع النجم تامر حسنى، نهاية العام الماضى، فى إحدى حفلات نجم الجيل بالساحل الشمالى، وقدم معه أغنية " ناويلى على إيه " كلمات تامر حسين، ألحان خالد منيب، وتوزيع الموسيقى طارق توكل.





يذكر أن خالد منيب، هو ابن شقيق النجم الراحل عامر منيب، ولفت الأنظار إليه مؤخرا بعد بعد طرحة عدد من الأغانى التى ذكرت الجمهور بعمه الراحل، ولاقت استحسان قطاع كبير منهم.