شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تهنئ المسلمين بالعام الهجرى: رغم الظروف نتأمل الأيام الجاية أحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على تهنئة الأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد، وكتبت عبر حسابها على "تويتر"، "بالرغم من كل الظروف الصعبة يلى عم نعيشها رح نضل نتأمل إنو الأيام الجاية تكون أحلى.. سنة هجرية جديدة يا رب تحمل معها الأمان والسلام لبلدى لبنان والوطن العربى".



نانسى عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، قالت فى تصريحات سابقة، حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذى أدى لتفجير مرفأ بيروت الذى كبد لبنان خسائر فادحة، وتابعت: "كنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا.. إن شاء الله مع الوقت سوف نعرف.. ونحن عيشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف.. أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".

وأضافت نانسى عجرم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، ، أن المشاهد التى أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جداً وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذى لحق بالبنايات.

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ولفتت نانسى عجرم إلى أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر بأنه ليس وحيداً بهذا الكوكب.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كانت قد أكدت صمود بلادها وقدرتها على الخروج من الأزمات المتتالية التى تتعرض لها وكان آخرها انفجار مرفأ بيروت هائل وخلف آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، وغردت نانسى عجرم عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة. توجّعت. شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أنها تنكسر بيروت ست الدّنيا، بيروت ما بتموت".