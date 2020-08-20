شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب لجمهوره: كل سنة وأنتم طيبين وعام هجرى مبارك علينا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الهضبة عمرو دياب، الأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد 1442، متمنيا أن يكون عاما مبارك على الجميع، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين، عام هجرى مبارك علينا جميعا".





وكان الهضبة عمرو دياب، طرح مؤخرا برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القادمة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

Advertisements

وتقول كلمات برومو الأغنية: "فى أماكن السهر.. أنا قمر طلع واتشهر.. والناس يقلقه لو ظهر.. بيغطى على الحلويين.. ع البحر إن مشى.. الموج يهدى ويختشى.. الموج يزعل لو مشى.. له حبايب بالملايين.. ده حبيبى لو نزل.. ع الأرض فى ناس تعتزل.. وده من جمدانه يتعزل فى مكان مفيهوش مخلوق.. يشاور من السما.. ده جمال محتاج ترجمة.. من شك ده لأ معلمة.. خليك فى مكانك فوق".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب كليب الهضبة عمرو دياب الجديد "أماكن السهر" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ناشد مؤلف الأغنية تامر حسين جمهور عمرو دياب بعدم إعادة نشر الكليب المسرب وكتب على صفحته بموقع "فيس بوك": "الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات".

وأضاف تامر حسين: "لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتى دى من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".