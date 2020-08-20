شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صبا مبارك فى أحدث ظهور لها بالهوت شورت وتنصح جمهورها عن الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة صبا مبارك جمهورها بصور جديدة خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت خلالها ترتدى هوت شورت جينز وتى شيرت أبيض، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بقصيدة عن الحب، للشاعر تيسير السبول وهو صديق لعائلتها وتم تسميتها على اسم ابنته.



صبا على انستجرام

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وتقول :"رغم ان الحب مات رغم ان الذكريات

لم تعد شيئا ثمينا...

ما الذي نخسره ان نحن التقينا

ابتسمنا ...وانحنينا..وهمسنا مرحبا

ومضينا...

ليس يدري ما الذي نضمره في خافقينا

مرحبا كاذبه نسكت فيها الناس حتى لا يقال

"آه يا عيني ع الاحباب عشاق الخيال"

وحدنا نعلم اننا افترقنا

وانتهى ما كان من حب قديم يوم قلناها معا

"حبنا كان خرافه"

نحن كفناه بالصمت وافترقنا

غير ان الآخرين اعين مفتوحه دوما علينا فدعنا

فمنع الالسن ان تمضغنا وان نحن التقينا

ابتسمنا...

و انحنينا...

وهمسنا...

مرحبا...



صبا

من ناحية أخرى، أعلن مهرجان عمّان السينمائى الدولى - أوّل فيلم، وهو أول مهرجان سينمائى دولى فى الأردن يسلط الضوء على الأعمال الأولى على الصعيدين الإقليمى والدولى، عن أعضاء لجان التحكيم لدورته الافتتاحية الذين سيختارون الفائزين بجائزة السوسنة السوداء في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائى عربي طويل وأفضل فيلم وثائقى عربى طويل وأفضل فيلم عربى روائى قصير، ومن ضمنهم النجمة صبا مبارك.