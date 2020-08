شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد The Rarities.. اعرف إمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ماريا كارى أنها قررت إطلاق ألبومها الغنائى الجديد وهو الخبر الذى قابلة عشاق و محبى كارى بحماس وفرحة شديدة، وقد كشفت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عاما أن ألبومها الجديد سيحمل اسم "The Rarities".

وأشارت ماريا كارى إلى أن ألبومها الغنائى The Rarities من المقرر أن تطرحه بالأسواق فى 2 أكتوبر المقبل.



بوست كتبته ماريا كاري

وقد بعثت ماريا كارى برسالة لمحبيها ومعجبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، حيث كتبت "إنه للاحتفال بنا، وأشكركم على سنوات من الحب الصافى والدعم، أنا ممتنة جدا لكم.. ألبوم THE RARITIES سيصدر فى 2 أكتوبر".

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى : " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " obsessed " و" one sweet day " ، و غيرها.