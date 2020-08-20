شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يهنئ جمهوره بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد السقا على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، حيث غرد عبر حسابه على تويتر بدعاء قائلا: "اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك"، مختتمًا منشوره بوسم: "عام هجرى جديد 1442".



أحمد السقا

وكان فاجأ النجم أحمد السقا، الشيف علاء الشربينى بمداخلة هاتفية خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذى يقدمه على قناة ON، خلال حلقة الاثنين الماضى.

وقال السقا خلال المداخلة إن الشيف علاء الشربيني ليس مجرد شيف بل أحد عمالقة المهنة ويحب هذا العمل وحاصل على شهادة أكاديمية فيه، كما أنه نفذ مطابخ في الخارج، أما على المستوى الإنساني فالشيف هو إنسان بديع.

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وتابع أما على مستوى علاقتي بيه فهو صديقي فأنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم أستطع، ومهنة الشيف هى رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة للسادة المشاهدين التى لا يعرفونها وأتناولها".

من جهته، قال الشيف علاء الشربيني إنه ليس صديق أحمد السقا بل يعتبر نفسه شقيقه الصغير، مازحًا بقوله، إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بيها طوال عمره.

وأضاف الشربينى ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا فى ظهرنا وفى كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لى اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة".