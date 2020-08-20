شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى توضح حقيقة فيديو إثبات نسب أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة هالة صدقى على الفيديو المتداول لمحام يؤكد أن زوجها سامح سامى قد وكله لرفع قضية ضدها لإثبات نسب أبنائهما، وقالت لـ"الخليج 365" إن خلافها مع زوجها منذ خمس سنوات وهى ملتزمة الصمت حفاظاً على أولادها وحفاظا على وجه والدهم أمامهم ولم ترضى أن يكون أبناؤها طرفا فى الحكاية.

وأكدت هالة صدقى أنها بالفعل أخذت أحكام ضده وليست نفقة لأنه لم يدفع أى نفقات لأولاده منذ سنوات وليس له علاقه بهم منذ هجرته لدولة أمريكا، واستخدم أساليب قذرة، منها سب وقذف عالفيس بوك ومحاولة تشويهى مؤكدة أنها ستقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضده وضد المحامى وضد الموقع الذي نشر تلك الأخبار المغلوطة للتشهير بها لافتة إلى أنها ستقوم بشكوى لنقيب المحامين.

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وحذرت هالة صدقى من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

هالة صدقى فوجئت بمقطع مصور لأحد الاشخاص الذي يدعى أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

وأضافت هالة صدقي: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا انه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه.