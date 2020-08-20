شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى فيديو طريف: لما تشترى كلب عشان يسليك وتكتشف أنك شغال عنده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد صبحى جمهوره بفيديو طريف وهو يداعب كلبه، عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك"، معلقا عليه "لما تشترى كلب عشان يسليك وتكتشف أنك شغال عنده"، ويظهر فى الفيديو الكلب وهو يطلب منه أن يستمر فى اللعب معه كلما توقف.

من ناحية أخرى أكد الفنان القدير محمد صبحى أن وفاة الفنانة سعاد نصر، جعله يشعر باليُتم الفنى والإنسانى، حيث قال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

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واستأنف الفنان محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة " عيلة اتعملها بلوووك " على مسرحه بمدينة سنبل، وأعلن عن عرض المسرحية قريبا، وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل وقد اجتمع النجم محمد صبحي باعضاء فرقته وبأبطال العمل الذي يعده ليعرض قريبا واليوم السابع ينفرد بأول صورة للنجم محمد صبحي في أول اجتماع لفرقته المسرحية استعدادا لبدء موسم جديد من مهرجان المسرح للجميع .

يذكر أن النجم محمد صبحي عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا في موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.