شكرا لقرائتكم خبر عن لما الراجل يتكلم.. أغنية من 3 سنوات تضع رامى صبرى فى مواجهة النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يونيو 2017 قدم الفنان رامى صبرى واحدة من أشهر أغنياته وهى "الراجل"، والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وحققت حتى الآن على "يوتيوب" نحو 14 مليون مشاهدة، وهو رقم كبير بالنسبة للأغانى فى ذلك الوقت، الأمر الذى يدل على نجاح الأغنية، والتى مازالت مستمرة حتى الان.

وتقول كلمات الأغنية، " لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه.. متقولوش حاضر فكلام يتقال تانى يوم تنساه.. تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه".

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رد متابعة على رامى

ورغم أن الأغنية، مر عليها أكثر من 3 سنوات، إلا أنها عادت وأثارت الجدل مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب رامى صبرى عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا، "لما الراجل يتكلم ....."، ولم يكمل رامى الأغنية، تاركا الأمر لجمهور ومتابعيه أن يكملوا الأغنية، ووضع البعض تكملة أخرى للأغنية، البعض منها ساخر، والبعض يرفض الكلمات الأصلية للأغنية، حيث جاءت أغلب التعليقات من الفتيات.



رامى صبرى على فيس بوك

وردت ولاء وهى متابعة لرامى وقالت، "لا احنا بنحبك اه لكن فى الحتة ديه بقى انا من رأى ترجع تخاصم الشوارع تانى يا رامى يا صبرى"، وقالت بسنت، "بتنفضلوا وتمشى هى نقصة وجع دماغ"، وقالت أخرى "لما الراجل يتكلم الست ماتقعدش معاه".



صورة من تويتر



رد على رامى

فيما ردت احدى الصفحات المعروفة باسم، سيدات مصر، "قاطعوا الأغانى الذكورية المهينة للمرأة .. المطرب رامى صبرى بيسأل السؤال ده على صفحته، سؤال ذكورى مثل كلام الأغنية، لا يحمل إلا الإهانة وعدم الاحترام للمرأة، مش كفاية انها كلام أغنية، لكن بيتكرر مرة تانية على صفحة بيتابعها أكثر من 7 مليون شخص، فى الوقت اللى جميع الجهود بتعمل لإعادة الاحترام للمرأة، لازال هناك الكثيرين الذين يحرضون على غير ذلك، من خلال نشر ثقافة العنف والتحرش والتهديد".