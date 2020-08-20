شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ديمى لوفاتو فى عيد ميلادها الـ28 فى نقاط سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية ديمي لوفاتو بعيد ميلادها الـ28، و بالرغم من صغر سنها إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من نجمات الصف الأول بفضل موهبتها الساحرة وتمتلك شعبية جارفة من شتى أنحاء العالم، واليوم نستعرض عدد من المعلومات السريعة عن ديمي لوفاتو احتفالا بعيد ميلادها .





1- اسمها الحقيقي ديمتريا ديفون لوفاتو

2- بدأت مسيرتها الفنية عام 2002

3- كان الظهور الأول لها بمسلسل الأطفال " Barney & Friends " الذي عرض من 2002 و حتي 2004

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4- أطلقت أول البوم غنائي لها عام 2008 وهو don`t forget الذى حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه

5- اشترت ديمي لوفاتو منزلا ذى تصميم مميز في لوس أنجلوس لعائلتها عندما كان عمرها 18 عام فقط

6- قررت لوفاتو أن تعيش في منزل بمفردها بلوس أنجلوس في يناير 2011 بعد أن غادرت مركز لأعادة التأهيل

7- لم يعرف الكثيرين أن لوفاتو واحدة من عشاق رياضات الدفاع عن النفس

8- في 2018 تعرضت حيلة ديمي لوفاتو للخطر بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات واشارت التقارير في ذلك الحين إلى أنها قريبة من الموت.