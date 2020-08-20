شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يتساءل حول الفائز فى نهائى دورى الأبطال: بايرن أم باريس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف الفنان يوسف الشريف بعيداً عن الفن بمدى عشقه لكرة القدم، وأجوائها حيث سبق وشارك متابعيه بصور له خلال متابعة مباريات دورى أبطال أوروبا فى أوقات سابقة، وبالتالي لم يكن غريباً أن يشارك متابعيه بسؤال صباح اليوم حول توقعاتهم للمباراة النهائية من دوري ابطال أوروبا والتي تقام يوم الاحد، قائلا "من بطل دورى ابطال أوروبا باين أم باريس سان جيرمان؟".

من ناحية أخرى احتفل الفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء بعيد ميلاد ابنتهما جنا، حيث شارك صورة لتورتة عيد الميلاد عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب الشريف: "النهاردة عيد ميلاد جنى كل سنة وأنت طيبة وربنا يحفظك انتى وأخواتك ومامتك".

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يوسف الشريف

وكانت انتشر خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التنمر بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا والتي طالت الفنانين والمشاهير على أقل الأسباب، حيث تعرض الفنان يوسف الشريف، لضحية تنمر جديدة من قبل عدد كبير من متابعيه عبر حساباته المختلفة، بعد نشره لصورة بصحبه زوجته انجي علاء، عبر حسابه الشخصي بتويتر من احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

وحقق الفنان يوسف الشريف نجاحا كبيرا من مسلسل "النهاية" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، هو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ودارت أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.