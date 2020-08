شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد إيمى آدمز الـ46.. تعرف على قيمة ثروتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية إيمي آدمز التى تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 6 مرات بعيد ميلادها الـ46، ومن المعروف أن إيمى ذات موهبة متميزة لا يمكن مقارنها بأى من نجمات عالم هوليوود.

وكان السؤال المتكرر كم وصلت ثروة إيمي آدمز كونها قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة فى عالم هوليوود مع أهم وأشهر نجوم الصف الأول، لذلك من المتوقع أن تكون إيمى صاحبة ثروة ضخمة.

وصلت إن ثروة إيمي آدمز إلى 60 مليون دولار أمريكى، وهو ما أكدته عدد من التقارير التي تكشف عادة عن ثروات أهم و أشهر نجوم هوليوود ، فهي نوعية التقارير التي تجذب القراء عادة.

يذكر إيمى آدمز بدء مسيرتها الفنية عام 1994 وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة و من أبرزها : " The Slaughter Rule " و " Serving Sara " و " Catch Me If You Can " و " The Wedding Date " و " Tenacious D in the Pick of Destiny " " و " The Ex " و " The Ex " و " Trouble with the Curve " ، و غيرهم .