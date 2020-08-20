شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه "توأم روحى" وسط الفنانين والمعجبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمجموعة صور له من العرض الخاص لفيلمه توأم روحى، الذى عرض أمس فى بعض السينمات، فى حضور عدد كبير من معجبيه وطاقم الفيلم وبعض الفنانين والمشاهير.

ونشر الرداد، صورة وهو يتوسط الجمهور، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب "العرض الخاص لفيلم توأم روحى"، وسرعان ما تلقى عدد كبير من التعليقات التى تهنئه بالعرض الخاص للفيلم الجديد.

وكان حسن الرداد قد صرح بأن تقديم فيلم رومانسى شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.

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ولفت الفنان إلى أن هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور فى دور العرض، خاصةً أن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالى يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.