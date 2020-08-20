محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت النجمة هالة صدقي، إنها فوجئت بمقطع فيديو يظهر فيه أحد المحامين، ويتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، والحديث عن دعوى إنكار نسب توأمها.
وأكدت "هالة" في تصريح لمصراوي، أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي، الذي يحاول النيل منها والتشهير بها لنشره أخبارا كاذبة.
وأوضحت أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أبنائها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها.
وكانت هالة صدقي قد أصدرت بيانا، جاء فيه: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من هالة صدقي على الحديث عن دعوى "إنكار نسب توأمها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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