نانسي عجرم: "رغم الظروف الصعبة رح نتأمل إن الأيام الجاية تكون أحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالسنة الهجرية الجديدة 1442. وكتبت: "بالرغم من كل الظروف الصعبة يلي عم نعيشها رح نضل نتأمل إنو الإيام الجاية تكون أحلى، سنة هجرية جديدة يا رب تحمل معها الأمان والسلام لبلدي لبنان والوطن العربي". يذكر أن نانسي عجرم، أقامت حفلا غنائيا أون لاين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت نانسي عجرم عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد، لحين استقرار الأوضاع في لبنان.

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