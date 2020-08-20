خاص..هل تعاقد بطل "بـ 100وش" مع مدحت العدل لتقديم مسلسل؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعاقد الفنان مصطفى درويش على عمل فني جديد، مع الكاتب مدحت العدل، خبر تم تداوله مؤخرًا، عقب قيام الأول بنشر صورة تجمعهما، وعلق عليها كاتباً "قريبًا"، فماهي حقيقة ذلك؟.

الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق ضاحكا،:" قرأت ما نشر من أخبار، لكن الحقيقة كل مافي الأمر إني التقيت الفنان مصطفى درويش بالساحل الشمالي، وخلال اللقاء جمعتنا دردشة عامة سألني عما أفكر به من أعمال".

وأضاف،:"تحدثت معه بشكل عام عن بعض الأفكار التي تشغلني، وعلى سبيل المداعبة نشر صورتنا معا على صفحاته مواقع التواصل مع تعليق (قريبا)، ومن هنا انتشرت الأخبار دون وجود عمل محدد بالفعل!"

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الفنان مصطفى درويش كان قد شارك في رمضان الماضي فى مسلسلين من إنتاج العدل جروب، وهي مسلسل "100وش"، مع نيللي كريم، آسر ياسين، إسلاىم إبراهيم، علا رشدي، زينب غريب، شريف دسوقي، دنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم.

وشارك أيضا في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، خالد أنور، وغيرهم.