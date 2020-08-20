إليسا وأحلام وسمية الخشاب وسعد لمجرد.. نجوم الفن يهنئون جمهورهم بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم بالعام الهجري الجديد 1442.

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، علق الفنان وليد فواز: "كل سنة وإنتم طيبين، سنة هجرية جديدة 1442، في حب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم".

وكتب الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وإنتم طيبين".

فيما كتب الملحن وليد سعد، عبر حسابه بموقع تويتر: "ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ"، وتابع: "لعل عامك القادم يكن فيه غياثك، فأبشر، فبين عام مغادر وعام جديد يُغير الله الأحوال من حال إلى حال، اللهم عام عز ورخاء وأمن وأمان وصحة وعافية، كل عام وأنتم بخير".

واكتفت الفنانة سمية الخشاب، بنشر صورة لوردة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، كتب عليها: "عام هجري سعيد".

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بينما نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، كتب عليها: "سنة هجرية سعيدة، أشهدك ربي أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع وأنعمت بكرمك وجودك".

وتابعت: "أحمدك على كل مرض غفر ذنب، وكل ابتلاء رفع مقام وكل عسر جاء معه يسر، وأسألك في هذا العام الجديد سترا وعفوا وقربا إليك وأن تجعلني لك يا الله كما تحب".

وعلق الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع تويتر: "اللهم إنّا نسألُك عامًا، يتجلّى فِيه لطفك ويتسع فِيه رزقك وتمتدُ فِيه عافيتُك، ونستفِتح فِيه برحمتِك، عام هجري جديد 1442".

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر: "محرم 1442 اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، ونسألك يا الله أن تغفر لنا ما اقترفناه من ذنوب في عام مضى، وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتجعلها أجمل مما مضى، وتجعل هذه السنة الجديدة فاتحة خير علينا، وعلى أحبتنا والمسلمين جميعاً".

كما علق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".