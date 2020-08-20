عائشة بن أحمد تنشر صورًا من العرض الخاص لـ"توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أقيم مساء أمس الأربعاء، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بحضور عدد من النجوم.
ونشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورًا علقت عليها: "من العرض الخاص لفيلم توأم روحي".
فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة: "حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي"، ومن إخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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