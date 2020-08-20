بالصور.. دياب يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة رومانسية لزوجته هاجر الإبياري، احتفالاً بعيد ميلادها.
ونشر دياب مجموعة صور تجمعهما، علق عليها: "كل سنة وكل لحظة وإنتِ أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وإنتِ معايا وحواليا وفي كل حاجة في حياتي".
وتابع: "ربنا يخليكي ليا ويقدرني وأسعدك، بحبك أوي"، فيما علق عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد زاهر، أحمد سيد بشير.
يذكر أن دياب شارك في سباق دراما رمضان الماضي بأكثر من عمل، حيث شارك في مسلسل "الاختيار" أمام النجم أمير كرارة، كما شارك في مسلسل "فرصة تانية" أمام الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان.
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