إليسا للناجين من انفجار بيروت: "سوف ننهض يوما ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على دعم لبنان، من خلال تغريدة نشرتها منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. ونشرت إليسا صورة للعلم اللبناني، علقت عليها: "سوف ننهض يوما ما بالتأكيد، صباح الخير للناجين اللبنانيين". Advertisements إليسا من أكثر الفنانات اللبنانيات اللاتي يدعمن القضايا الوطنية على الساحة اللبنانية، وتتفاعل بقوة مع كل حدث سياسي أو أزمة تمر بها لبنان. يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، والذي ضم 18 أغنية أبرزها "أغانينا"، "عظيمة"، "وفي"، "مباحة ليك"، "حبة اهتمام"، وغيرها.

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