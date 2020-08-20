في عيد ميلاده.. رامي صبري لـ تامر حسين: ملك الكلمة

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة الشاعر تامر حسين، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر صبري صورة تجمعه مع حسين وعلق عليها قائلاً:"تامر حسين..نجاحات كتير جدا جدا قدمنها مع بعض الفتره اللي فاتت منها ( نفسها تشوفتي . محبتش. غالي. بقولك ايه تعالي . انا بعترفلك . مبروك علينا. حاول تنساني. مصدقت اتقابلنا . اجمل ليالي عمري . اتقابلنا . واخيرا غريب الحب . وخطيره". حاول تنساني. مصدقت اتقابلنا . اجمل ليالي عمري . اتقابلنا . واخيرا غريب الحب . وخطيره".

واضاف قائلاً:"تامر حسين بالنسبا لي الحقيقة مش شاعر بس هو انسان محترم جداً وشاطر ومجتهد ومتجدد وعنده مبادئ واصول مش موجوده عند ناس كتير وبحبه وبحترمه . كل سنه وانت طيب وناجح معايا ومع غيري يا ملك الكلمه يا حبيبي " وانت طيب وناجح معايا ومع غيري يا ملك الكلمه يا حبيبي " Advertisements وجاء رد تامر على تهنئة صبري قائلاً:"حبيبي ياروما ياأعز أصحابي اللي بعتز بيهم ودايماً مع بعض وناجحين سوا واشوفك دايماً مكسر الدنيا وفي المكانة اللي تستاهلها يافنان يامحترم" يذكر أن أحدث الأعمال الغنائية التي جمعت صبري مع حسين، أغنية "خطيرة"، التي طرحت في عيد الأضحى الماضي، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:رامي صبري، توزيع:جلال الحمداوي.

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