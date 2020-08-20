لليوم الثاني على التوالي.. برومو "أماكن السهر" يتصدر اليوتيوب

تصدّر الهضبة عمرو دياب، بالبرومو الدعائي لأغنيته "أماكن السهر"، المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، وسيتم طرح الكليب الخاص بها قريباً حسب

ما أعلن دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حصد البرومو خلال مايقرب من يومين، أكثر من 400 ألف مشاهدة، ويعتبر هو العمل الغنائي الثالث لدياب في صيف 2020، وذلك

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بعد طرحه لكليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال شهر يوليو الماضي، والذي حصل على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.

بالإضافة إلى أغنية "مالك غيران" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" .