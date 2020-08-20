تراند اليوم : إصابة ” جورج وسوف ” بفيروس كورونا – الحقيقة الكاملة

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أنباءا حول إصابة الفنان ” جوروج وسوف ” بفيروس كورونا المستجد .

وإنه تم نقله إلى أحد المستشفيات في سوريا بسبب الأعراض الحادة للمرض التي تعرض لها مثل ارتفاع درجة الحرارة .

ليخرج مصمم الأزياء ” علاء سركيس ” وإبن شقيقة الفنان جورج وسوف للرد على ما تم تداوله في تصريحات صحفية له .

حيث أكد على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن سلطان الطرب لم يعاني من أية أعراض لفيروس كورونا .

وأضاف أن جورج وسوف يتواجد حاليا في منزله بمدينة الكفرون السورية ويتمتع بصحة جيدة ويقوم بالإشراف والمتابعة على أعماله الغنائية الجديدة التي من المفترض أن تصدر قريبا .