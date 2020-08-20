تراند اليوم : لن تصدقوا من هي زوجة الفنان أحمد عبد العزيز .. إعلامية شهيرة

ضجت مواقع السوشيال ميديا من جديد بصور زوجة الفنان المصري القدير (أحمد عبد العزيز)، والذي لا يعرف الكثيرون أنها تكون الكاتبة الشهيرة والإعلامية المصرية (دينا شرف الدين)، والتى اثارت بظهورها إعجاب كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ودائما ما تتلقي تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

أحمد عبد العزيز وزوجته دينا شرف الدين

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لأولاده وزوجته، هذا ما أوضحته الأخيرة خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي (عمرو الليثي)، كما أنها كشفت خلال تلك المداخلة عن إعتيادها على انشغال زوجها خلال شهر رمضان من أجل تقديم أعمال فنية وتسعد جدًا لنجاح تلك الأعمال، موضحة أن زوجها ديمقراطي وهو ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

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صورة تشهد ظهور الفنان أحمد عبد العزيز وزوجته وإبنيه، بصحبة المطرب علي الحجار وعائلته

في سياقٍ آخر، أعلنت الكاتبة دينا شرف الدين، زوجة الفنان أحمد عبد العزيز، عبر حسابها الخاص على (فيسبوك) عن تعرضها لأزمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت كاتبة: “مساء الخير أصدقائي الكرام، تمت سرقة الباس وورد الخاص بالأكونت من شخص معين وقام بأشياء غير قانونية ورسائل غير أخلاقية وانتحل اسمي وشخصي لفبركة بعض الحوارات، وقد تم تغيير الباس وورد الآن، كما تم إبلاغ مباحث الإنترنت عن هذا الشخص، كتبت رسالتي هذه لتحذيركم من أي شيء يصدر عن اسمي غير لائق، أشكركم جميعاً”.