تراند اليوم : ملعب النجاح يجمع.. لايف ستايلز ستوديوز ومحمد نور- أتفرج

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد لنجم الغناء المصري محمد نور بعنوان “جاني في ملعبي” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب

الفيديو كليب من اخراج بتول عرفة التي عكست كلمات الأغنية بقصة حب تربط محمد نور بفتاة تلعب كرة القدم وتتحداه بقوة

ويتعاون محمد نور في هذه الأغنية لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو.

يشكل الفيديو كليب أيضاً اول عمل يجمع نور بالشركة المنتجة التي تخص الشارع المصري بإهتمام كبير وتسعى دائماً لإنتاج أجمل الأغاني مع اهم النجوم والمواهب.

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البارز في العمل مشاركة مجموعة من اللاعبات المحترفات

لايف ستايلز ستوديوز تعاقدت في هذا السياق مع العديد من القنوات العربية الفضائية حيث يعرض الفيديو كليب بالتزامن مع اصدار الأغنية على اكثر من ٢٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم، مما سيساهم بإنتشار العمل بشكل كبير .