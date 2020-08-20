كانييه ويست يسعى لإنشاء تطبيق “تيك توك” بنسخة مسيحية!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مغني الراب الأميركي كانييه ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان، أنه يريد التعاون مع شركة “تيك توك” العالمية لإنشاء نسخة مسيحية ومناسبة للأطفال من التطبيق تسمى “جيسوس توك” (Jesus Tok).
وقال مغني الراب على تويتر إنه “منزعج” من المحتوى الذي شاهده على التطبيق مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات.
وبحسب موقع “فوكس بيزنس”، غرد ويست قائلا: “جاءتني رؤية للتو… جيسوس توك”.
وتابع ويست الذي يعتزم خوض غمار الانتخابات الرئاسية الأميركية: “كنت أشاهد تيك توك مع ابنتي وكأب مسيحي أزعجني الكثير من المحتوى لكني أحببت التكنولوجيا تماما”.
وفي تغريدة أخرى، قال: “نصلي بأن نتمكن من التعاون مع تيك توك لعمل نسخة مسيحية خاضعة للمراقبة تحقق الأمان للأطفال الصغار والعالم”.
وختم ويست قوله “باسم يسوع آمين”. إلا أنه ليس من الواضح حى الآن ما إذا كان تواصل مع شركة “تيك توك” للتعاون معها.
وتعرّض تطبيق “تيك توك” للانتقاد من قبل النقاد أخيراً بسبب مقاطعها التي لا تناسب جميع الأعمار.
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